الخارجية العراقية: جهودنا كللت بالنجاح في إبعاد إسرائيل عن مقعد مجلس الأمن

2018/05/05 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخاريجة العراقية في بيان لها صباح اليوم السبت 5 مايو / أيار، إن جهود وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس لجنة التصدي لترشح إسرائيل لشغل مقعد في مجلس الأمن للأعضاء غير الدائمين، والمنبثقة عن الجامعة العربية كللت بالنجاح.

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