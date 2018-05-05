2018/05/05 | 13:16

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كوتشليني مدافع "فرنسا" يغيب عن كأس العالم ..



بسبب ؟

متابعة / سكاي برس

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، أن لوران كوتشيلني مدافع أرسنال الإنجليزي سيغيب عن المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بسبب الإصابة.

وتعرض كوتشيلني لإصابة خطيرة في وقت مبكر من المباراة، التي خسرها أرسنال أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني صفر / 1 يوم الخميس الماضي في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وخرج كوتشيلني من الملعب محمولا على محفة طبية، وقال الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال، عقب المباراة إن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما ربما يكون قد تعرض لتمزق في وتر أخيل.

وأعلن ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، الجمعة أن كوتشيلني، الذي سبق أن شارك في 51 مباراة دولية، لن يكون ضمن قائمة المنتخب في المونديال الروسي.

وقال ديشان، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الفرنسي على الإنترنت “إنها أزمة كبيرة للغاية بالنسبة للمنتخب الفرنسي.



إنها إصابة جاءت في وقت حرج.”

وأضاف “إنني حزين للغاية حقا بشأن لوران، لأن كاس العالم أيضا كان ستشكل حدثا مهما للغاية في مسيرته الاحترافية.”

وتابع “أتمنى له العودة بشكل جيد إلى الملاعب لأنني واثق من أنه لا يزال لديه المزيد من الأشياء الرائعة لتقديمها.”

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