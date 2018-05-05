ضبط كدس للعتاد يضم صواريخ كاتيوشا في الأنبار

2018/05/05 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-05-05 الساعة 13:02 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز

أفاد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، السبت، بضبط كدسا للعتاد يضم صواريخ كاتيوشا في الأنبار.

وقال رسول، في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، إن"قوة من قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من العثور على كدس يحتوي على 7 صواريخ كاتيوشا وقنبرة هاون 82 ملم و4 اخر محلية الصنع و5 منصات إطلاق صواريخ في منطقة الجبيرية".

وأضاف الناطق باسم المركز، أن"قوة أخرى عالجت 7 عبوات ناسفة محلية الصنع وجليكانين سعة 20 لتر مملؤمين بمادة الC4 ورمانة قاذفة في منطقة جبة".انتهى29/أ43

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