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القبض على اثنين من مروجي المخدرات في بغداد
2018/05/05 | 14:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على اثنين من مروجي المخدرات، شمال غربي العاصمة”.

وذكر المكتب الاعلامي لقيادة العمليات، في بيان صحفي تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة  منه، ان “قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة اجرام الغزالية، تمكنت من القاء القبض على اثنين […]

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