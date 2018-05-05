القبض على اثنين من مروجي المخدرات في بغداد

2018/05/05 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على اثنين من مروجي المخدرات، شمال غربي العاصمة”.وذكر المكتب الاعلامي لقيادة العمليات، في بيان صحفي تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة اجرام الغزالية، تمكنت من القاء القبض على اثنين […]

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