ارتفاع اسعار النفط الى اعلى مستوياته منذ عام 2014

2018/05/05 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..ازدادت أسعار النفط, اليوم السبت, بنسبة حوالي 2 بالمئة وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 أعوام .ونقلت وكالة “رويترز” عن متعاملين أن” سوق النفط تلقت دعما مع اقتراب مهلة تنتهي في 12 مايو الجاري .ويشار إلى أن” ارتفاع أسعار النفط جاء على خلفية بقاء […]

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