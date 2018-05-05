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ارتفاع اسعار النفط الى اعلى مستوياته منذ عام 2014
2018/05/05 | 14:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

ازدادت أسعار النفط, اليوم السبت,  بنسبة حوالي 2 بالمئة وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 أعوام .

ونقلت وكالة “رويترز” عن متعاملين أن” سوق النفط تلقت دعما مع اقتراب مهلة تنتهي في 12 مايو الجاري .

ويشار إلى أن” ارتفاع أسعار النفط جاء على خلفية بقاء […]

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