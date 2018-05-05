التعليم تعلن عن شروط منح شهادة الدبلوم في الإعلام

2018/05/05 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، السبت ، عن توجهها لقبول الراغبين في الحصول على شهادة الدبلوم المهني في مجال الاعلام من خريجي الاختصاصات المختلفة الذين يمتلكون خدمة لا تقل عن عشر سنوات في المؤسسات الاعلامية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر العبودي في بيان تلقت / المعلومة / نسخة منه، إن “وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق العيسى ناقش المشروع في اجتماع هيئة الرأي وحصلت الموافقة على بلورة الاليات بالتنسيق مع الجامعات العراقية التي تتوفر فيها دراسة الاعلام بخصوص قبول الراغبين بالحصول على شهادة الدبلوم المهني في الاعلام من خريجي الاختصاصات المختلفة العاملين في المؤسسات الاعلامية ولديهم خدمة مهنية لا تقل عن عشر سنوات”.

وأضاف أن القبول سيكون اعتبارا من العام الدراسي 2020/2019 على وفق ضوابط القبول التي تعلن في حينها./ انتهى 25

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