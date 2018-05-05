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33 حافلة تقل مسلحين مع عائلاتهم من بلدات جنوبي دمشق تتحضر لنقلهم إلى الشمال السوري
2018/05/05 | 14:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خرجت من بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا في جنوبي دمشق 33 حافلة تقل المئات من المسلحين، غير الراغبين في التسوية مع الدولة السورية، مع عائلاتهم تمهيدا لنقلهم في وقت لاحق إلى شمالي سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (33 حافلة تقل مسلحين مع عائلاتهم من بلدات جنوبي دمشق تتحضر لنقلهم إلى الشمال السوري) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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