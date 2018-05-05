2018/05/05 | 14:24

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لجنة الامن و الدفاع تكشف "مخططا" لتعطيل اجهزة الاقتراع الالكتروني!

متابعة / سكاي برس

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، عن وجود "مخطط" تقوده جهات سياسية متنفذة لتعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني قبيل إجراء الانتخابات، داعيا مفوضية الانتخابات الى الالتزام بمسؤوليتها في الحفاظ على سلامة الأجهزة.

وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في بيان صحفي تتلقته سكاي برس، "وردتنا معلومات استخبارية مؤكدة عن محاولة بعض الجهات السياسية المتنفذة تعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني"، مبينا أن "الهدف الرئيسي من ذلك هو اللجوء إلى العد اليدوي لتزوير النتائج".

وأشار الزاملي الى أن "تلك الجهات اعتادت على التزوير خلال الانتخابات الماضية من أجل وصول الفاسدين إلى مراكز القرار السياسي في البلاد"، لافتا إلى "وجود مخطط مؤكد لتعمد تعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني قبل إجراء الانتخابات بساعات معدودة".

وأكد الزاملي "على ضرورة التزام مفوضية الانتخابات بمسؤوليتها في الحفاظ على سلامة أجهزة الاقتراع"، داعيا الاجهزة الامنية إلى "تشديد الاجراءات واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة الإلكترونية وضمان عدم التلاعب بها".

وأوضح أن "من اتخذ منهج الفساد لا يريد للعملية الانتخابية ان تتم بنزاهة وشفافية لتحقيق مآرب حزبية ضيقة"، مؤكد على ضرورة "إلغاء نتائج المحطات التي يثبت تعطيل الأجهزة الاكترونية فيها".

يذكر إن الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق النائب جاسم محمد البياتي كشف، في (5 نيسان 2018)، عن وجود "جهات متنفذة ومؤثرة"، لم يسمها، في المناطق المحررة تحاول اقناع مفوضية الانتخابات باللجوء الى العد اليدوي، فيما حذر المفوضية من اللجوء لذلك الخيار لوجود "مشاريع تزوير" وراءه.انتهى

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