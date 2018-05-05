بالفيديو- كندية تزور 12 مدينة لـ

2018/05/05 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاضت امرأة كندية تجربة غير عادية بزيارتها لـ12 مدينة ألعاب ديزني لاند حول العالم، في رقم قياسي بلغ 75 ساعة فقط.

وتمكّنت ليندسي نيميث، التي تبلغ 31 سنة، من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بسبب هذا الرقم كأسرع رحلة لزيارة جميع مدن ديزني حول العالم

وبدأت ليندسي رحلتها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانتهت بعد 75 ساعة و6 دقائق في اليابان، أي أقل من 4 أيام، بعد أن مرت في كل من فلوريدا وباريس وشنغهاي وهونج كونج، بحسب موقع سجل غينيس للأرقام القياسية.

وقالت "ليندسي": "منذ الطفولة كنت أحلم بتحقيق رقم قياسي، وفي نفس الوقت كنت أعشق ديزني، التي علمتني أن لا شيء مستحيل، وأنا أفعل ما يفعله الحالمون في العالم".

ولتحقيق الرقم القياسي كان يجب على "ليندسي" أن تركب في واحدة من الألعاب على الأقل في كل حديقة، بالإضافة إلى الحصول على شاهدة اثنين من الشهود.

وكانت قد وضعت ليندسي هدفًا بأن تنهي رحلتها خلال 80 ساعة، إلا أنها نجحت في اتمام الرحلة وبفارق 5 ساعات أقل من هدفها.

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