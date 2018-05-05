الزاملي : يدعو مفوضية الانتخابات الى الالتزام بمسؤوليتها في الحفاظ على سلامة الأجهزة.

2018/05/05 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، عن وجود “مخطط” تقوده جهات سياسية متنفذة لتعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني قبيل إجراء الانتخابات، داعيا مفوضية الانتخابات الى الالتزام بمسؤوليتها في الحفاظ على سلامة الأجهزة.وقال رئيس اللجنة “حاكم الزاملي” في بيان تلقت “نواة” وردتنا معلومات استخبارية مؤكدة عن محاولة بعض الجهات السياسية المتنفذة تعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني، مبينا أن الهدف الرئيسي من ذلك هو اللجوء إلى العد اليدوي لتزوير النتائج.

وأضاف “الزاملي” أن تلك الجهات اعتادت على التزوير خلال الانتخابات الماضية من أجل وصول الفاسدين إلى مراكز القرار السياسي في البلاد، لافتا إلى وجود مخطط مؤكد لتعمد تعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني قبل إجراء الانتخابات بساعات معدودة.

وشدد “الزاملي” على ضرورة التزام مفوضية الانتخابات بمسؤوليتها في الحفاظ على سلامة أجهزة الاقتراع، داعيا الاجهزة الامنية إلى تشديد الاجراءات واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة الإلكترونية وضمان عدم التلاعب بها.

وتابع “الزاملي” أن من اتخذ منهج الفساد لا يريد للعملية الانتخابية ان تتم بنزاهة وشفافية لتحقيق مآرب حزبية ضيقة، مؤكد على ضرورة إلغاء نتائج المحطات التي يثبت تعطيل الأجهزة الاكترونية فيها.

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