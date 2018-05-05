ارتفاع مؤشر سوق الاوراق المالية وانخفاض حجم وقيمة تداوله

2018/05/05 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]سجل مؤشر سوق العراق للاوراق المالية ISX 60 ارتفاعا في مؤشر السوق فيما انخفضت حجم وقيمة الاسهم المتداولة خلال جلسات الاسبوع الماضي قياسا بالاسبوع الذي قبله.وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان " السوق نظم خلال الاسبوع المنتهي 3 ايار الحالي اربع جلسات للتداول في السوق النظامي وثلاث جلسات في السوق الثاني وتداولت خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم [36] شركة في السوق النظامي وخمسة شركات في السوق الثاني، فيما لم تتداول خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم [38] شركة ليبلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول [23]".ويبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق [102] شركة مساهمة ، منها [73] شركة مدرجة في السوق النظامي و[29] شركة مدرجة في السوق الثاني.وبين عبد السلام ان " عدد الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي بلغت [12.294] مليار سهم مقابل [14.778] مليار سهم للاسبوع الذي قبله منخفضا بنسبة 16.8%، فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة للسبوع ذاته [10.654] مليار دينار مقابل [14.399] مليار دينار للاسبوع الذي قبله منخفضا هو الاخر بنسبة 26% ".وأكد عبد السلام ان " مؤشر السوق ISX 60 اقفل في أخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ [607.91] نقطة مرتفعا بنسبة [%0.17] عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله عندما اغلق على [606.85] نقطة، لتبلغ عدد الصفقات المنفذة للاسبوع الماضي [1306] صفقة مقابل [1791] صفقة للاسبوع الذي قبله".

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