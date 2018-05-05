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قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني : حرب الكرد اليوم سياسية ويجب ان نخوضها في بغداد
2018/05/05 | 14:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 05-05-2018 02:18 PM

عدّ القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني قباد طالباني، اليوم السبت، ان الحرب السياسية التي ينبغي ان يخوضها الكرد  في العاصمة بغداد، وليس في أربيل .

 

وقال طالباني في تصريح ادلى به وسط عدد من انصار حزبه اليوم، ان معالجة مشكلة الميزانية، والرواتب في بغداد وليس أربيل.

 

وأضاف ان حرب الكرد اليوم سياسية، وتلك الحرب ينبغي ان نخوضها في بغداد وليس أربيل.

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