فيديو صادم لمعلمة تهين طالبة بطريقة غريبة!!

2018/05/05 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمعلمة مدرسة بالميتو الثانوية وهي تُهين طالبة أمام زملائها في ولاية كارولاينا الجنوبية.وأثار مقطع الفيديو الذي قام بتصويره أحد زملاء الطالبة في الصف، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أقدمت المعلمة المخضرمة ليزا هيوستون، بالصعود على المقعد الدراسي وأيقاظ طالبة نائمة بشكل مهين، حيث قامت بوضع قدمها على كتف الطالبة وسحبها من شعرها وصفعها.انتهى

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