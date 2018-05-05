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ترقب اميركي بعد فشل المفاوضات حول الخلافات التجارية مع الصين
2018/05/05 | 14:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم السبت, أنه” سيجري محادثات مع الفريق الاقتصادي الأميركي الرفيع العائد من زيارة للصين.

وفشل الوفد الأميركي خلال يومين من المفاوضات مع المسؤولين الصينيين في بكين في حل الخلافات التجارية بين الجانبين قبل أقل من 3 أسابيع على دخول رسوم جمركية أميركية حيز التنفيذ.

وقال ترامب في تغريدة […]

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