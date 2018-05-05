قيادة قوات التحالف : عدد صغير فقط من القوات ستغادر العراق بعد اغلاق مقرها

2018/05/05 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / ترجمة…

اكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إن عددا صغيرا من قواته قد تغادر العراق بعد قرار اغلاق مقر قيادة القوات البرية والمعروف باسم قيادة القوات المشتركة.

ونقل موقع فويس اوف امريكا في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة/ عن الكولونيل في الجيش الامريكي توماس فيال قوله إن “الفعالية التي اكتسبها توحيد المقر ستسمح بتقليل ضئيل في عدد العاملين في مسرح العمليات”.

واضاف أن “التغيير سيسهم في تعزيز مهام قوات التحالف لتقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية في مقر واحد ، وهذا يعكس التزام التحالف بالقضاء على الهياكل غير الضرورية لأن طبيعة دعمها لقوات الأمن العراقية تتطور من دعم وتمكين العمليات القتالية إلى تدريب وتطوير قدرات أمنية عراقية ذات اكتفاء ذاتي”.



بحسب زعمه.

يذكر أن العدد الحقيقي لقوات التحالف غير معروف لكن الولايات المتحدة قالت ان لديها اكثر من 5000 عسكري في العراق فيما قال فيال إن “هذا الرقم سينخفض تدريجيا بمرور الوقت مع اظهار القوات العراق المزيد والمزيد من القدرات”.انتهى/ 25 ض

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