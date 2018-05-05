استقالة الرئيس التنفيذي لشركة 'كيه.إل.إم' بعد رفض العاملين اتفاقا للأجور

2018/05/05 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/الغد برس:اعلن الرئيس التنفيذي لشركة اير فرانس "كيه.إل.إم" إ جان مارك جانيلاك انه سيستقيل من منصبه بعد أن رفض العاملون اتفاقا للأجور وسط موجة من إضرابات في وحدتها الفرنسية كلفت الشركة 300 مليون يورو (359 مليون دولار).

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وبعد أقل من عامين على توليه المنصب، واجه جانيلاك صعوبات في خفض التكاليف في الناقلة الوطنية الفرنسية للحفاظ على المنافسة مع ناقلات خليجية وشركات الطيران المنخفض التكلفة، لكنه وجد نفس المقاومة النقابية التي واجهها سلفه وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الشركة على الإصلاح.وقال جانيلاك إنه سيستقيل خلال أيام بعد أن رفض نصف العاملين في إير فرانس الذين أدلوا بأصواتهم، العرض الذي يتضمن زيادة قدرها 7 بالمئة في الأجور على مدى 4 سنوات.وأبلغ جانيلاك مؤتمرا صحفيا في باريس "هذه بلبلة هائلة ستؤدي فقط إلى وضع بسمة على وجوه منافسينا".واكدت النقابات إنها ستتمسك بخططها لإضراب عن العمل في السابع والثامن من أيار.وخفضت اير فرانس-كيه.إل.إم توقعاتها للأرباح والنمو للعام 2018، فيما يرجع جزئيا إلى تأثيرات الإضرابات وقالت إنها لن يكون بمقدورها الاستفادة من بيئة ايجابية في السوق لشركات الطيران الأوروبية.وهوت أسهم الشركة 39 بالمئة منذ بداية العام الحالي.



والحكومة الفرنسية هي أكبر مساهم في اير فرانس-كيه.إل.إم بحصة قدرها 14 في المئة.واكدت وزارتا المالية والنقل الفرنسيتان في بيان مشترك "الأمر متروك لمجلس الإدارة لتحديد كيف يمكن لشركة الطيران أن تنتشل نفسها من الأزمة الحالية".

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