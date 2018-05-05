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القبض على 13 مطلوبا بقضايا مختلفة في بابل
2018/05/05 | 14:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في المحافظة.

وقال المتحدث الاعلامي باسم القيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، في بيان، تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، إن “قوات الشرطة نفذت سلسلة عمليات تفتيش في اقضية ونواحي المحافظة، خلال الـ 24 ساعة الماضية […]

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