2018/05/05 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن محافظة نينوى “ماجد شنكالي” اليوم السبت، “عصابات” منظمة تعود لعضو في مجلس النواب بمنطقة بعشيقة بـ”الاعتداء” على مواطن كردي بالضرب خلال ذهابه لاستلام بطاقته الانتخابية في بعشيقة، محذرا من اتخاذ كل الوسائل القانونية والعشائرية المتاحة للحد من سطوة تلك العصابات.وقال “شنكالي” في تصريح تابعته “نــواة” إن بعض قاطعي الطرق من عصابات الجريمة المنظمة الذين يحملون عنوان الحشد الشعبي في منطقة بعشيقة ارتكبوا جريمة جديدة، وهي ليست الاولى باستهدافهم للمواطن الكردي ريبر طاهر خورشيد الزيباري اثناء ذهابه الى القضاء بغية استلام بطاقته الانتخابية، مبينا أن تلك الزمر الارهابية قامت بالاعتداء عليه وهو حالياً في حالة اغماء تام منذ عدة أيام.

وأضاف “شنكالي” أن تصرفات اؤلئك المجرمين الذين استغلوا اسم الحشد لتحقيق مطامع مكوناتية في سبيل التطهير العرقي لن تمر افعالهم مرور الكرام وسنعمل بكل قوة وبجميع الطرق المتاحة قانونيا وعشائريا لمحاسبتهم وايقافهم عند حدهم، لافتاً الى أن تلك التصرفات من المعيب استمرارها في دولة تدعي فرض الامن والقانون ولا نعلم ماجدوى الاجهزة الامنية اذا لم تكن قادرة على حماية المواطن وفرض هيبة الدولة على تلك العصابات في بعشيقة.

ودعا “شنكالي” القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات نينوى الى موقف واضح وحقيقي من عصابات ومليشيات الحشد في بعشيقة التابعة الى عضو في مجلس النواب يستخدم تلك العصابات لخدمة اجندات مكوناتية وحزبية مستغلا الفوضى التي تعيشها محافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : عصابات منظمة تعود لعضو في مجلس النواب بمنطقة بعشيقة تعتدي على مواطن كردي بالضرب) نشر أولاً على موقع (نواة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : عصابات منظمة تعود لعضو في مجلس النواب بمنطقة بعشيقة تعتدي على مواطن كردي بالضرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نواة).