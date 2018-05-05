وزارة العمل تعلن اطلاق الدفعة الثانية من رواتب الاعانات الاجتماعية لعام 2018

2018/05/05 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اطلاق الدفعة الثانية من رواتب الاعانات الاجتماعية لعام 2018 لاكثر من مليون و(115) الف اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (311) مليار دينار.

وذكر بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، الى "اطلاق الدفعة الاولى من مبالغ الاعانات الاضافية للعوائل المشمولة بالبرنامج التجريبي للاعانات النقدية المشروطة في منطقة الصدر/2 بواقع (405) اسر، داعيا المستفيدين الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم".

وذكرت مدير عام دائرة صندوق الحماية الاجتماعية، جاكلين صليوا، ان "رواتب الاعانات الاجتماعية اطلقت لـ(686774) من الرجال بمبلغ يصل الى اكثر من (213) مليار دينار ولـ(428409) من النساء بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (97) مليار دينار".

من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة وهيئة الحماية عمار منعم، ان "الدفعة الثانية من رواتب الاعانات الاجتماعية لعام 2018 شهدت اطلاق اول دفعة من رواتب الاعانات الاضافية للاسر المستفيدة من البرنامج التجريبي البالغ عددها (405) اسر بواقع (398) من الرجال بمبلغ يصل الى اكثر من 15 مليون دينار ولسبع اسر تعيلهن نساء بمبلغ يصل الى (330) الف دينار".

يذكر ان هيئة الحماية الاجتماعية اعلنت قبل ايام الانطلاقة الرسمية لبرنامج الاعانات النقدية المشروطة بالصحة والتعليم في منطقة الصدر /2 والبرنامج يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الطفولة العالمية (يونيسيف) ووزارات (التربية، والصحة، والتخطيط، والمالية) ويهدف الى تشجيع العوائل الفقيرة على انتظام اولادهم بالدراسة وعودة المتسربين من ابنائها الى مقاعد الدراسة وباعمار من (9-14) عاما وكذلك الانتظام في برامج الرعاية الصحية بدءا من الامهات الحوامل والاطفال حتى عمر ست سنوات.انتهى/س

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