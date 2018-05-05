2018/05/05 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في فديوهات, مربعات النشر 1 دقيقة مضت التعليقات على بالفيديو..هكذا احبط الحشد والاتحادية خطط داعش للعودة الى الحويجة مغلقة 0 زيارة

2018-05-05

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?ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. هكذا احبط الحشد والاتحادية خطط داعش للعودة الى الحويجة) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. هكذا احبط الحشد والاتحادية خطط داعش للعودة الى الحويجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).