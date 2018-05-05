باسم : مجموعتنا متوازنة في بطولة اسيا وطموحنا الوصول الى ابعد نقطة

2018/05/05 | 14:35

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المعلومة / بغداد

اكد مدرب المنتخب الوطني باسم قاسم بأن مجموعة منتخب اسود الرافدين متوازنة الى جانب منتخبات ايران وفيتنام واليمن في المجموعة الرابعة في بطولة اسيا لسنة 2019.

وقال قاسم في بيان تلقت وكالة / المعلومة /.



نسخة منه ان مجموعة اسود الرافدين متوازنة الى جانب منتخبات ايران واليمن وفيتنام”، مشيرا الى ان “طموحنا الوصول الى ابعد نقطة في هذه المنافسة ونيل اللقب”.

وأضاف ان “الزج في المنافسة بشكل جدي لنيل اللقب يحتاج الى اعداد متكامل من حيث اقامة المعسكرات التدريبية والمباريات الودية مع منتخبات تفوقنا في المستوى للاستفادة الفنية والبدنية من الاحتكاك”.

يشار ان القرعة نهائيات كأس آسيا اجريت يوم امس وقسمت الى 24 منتخبا على ستة مجموعات.انتهى 25 ط

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