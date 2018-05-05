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التعليم العالي تحدد شروط منح الدبلوم المهني في مجال الاعلام
2018/05/05 | 14:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت ، عن توجهها لقبول الراغبين في الحصول على شهادة الدبلوم المهني في مجال الاعلام من خريجي الاختصاصات المختلفة الذين يمتلكون خدمة لا تقل عن عشر سنوات في المؤسسات الاعلامية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر العبودي في بيان تلقت, اسيا الاخبارية, نسخة […]

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