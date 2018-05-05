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نتائج الكلاسيكو من 2000 إلى 2018
2018/05/05 | 14:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتواجه برشلونة بطل الليجا الإسبانية هذا الموسم مع غريمه ريال مدريد على أرضية ملعب “كامب نو” يوم الأحد القادم في الأسبوع 36 من الدوري الإسباني، حيث سيحاول أصدقاء ميسي مواصلة سعيهم نحو إنجاز تاريخي في الدوري الإسباني بتحقيق البطولة دون أي هزيمة.

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