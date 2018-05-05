سلافة معمار لن تغيب عن رمضان 2018

2018/05/05 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة على الرغم من أن النجمة السورية سلافة معمار لم تشارك بأي عمل درامي للموسم الرمضاني 2018 إلا أنّها ستكون حاضرة على الشاشة خلال الشهر الكريم وذلك عبر إعادة مسلسل البيئة الشامية ” وردة شامية ” للكاتب مروان قاووق والمخرج تامر اسحاق والذي كانت سلافة قد شاركت بطولته مع شكران مرتجى وسلوم […]

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