نائب : طلب الجبوري بشان إصدار عفو خاص باطلاق سلطان هاشم دعاية انتخابية

2018/05/05 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد النائب “عامر الفايز” اليوم السبت، الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب “سليم الجبوري” بشان إصدار عفو خاص باطلاق سراح وزير الدفاع في النظام السابق “سلطان هاشم” دعاية انتخابية, مؤكدا ان هذا الطلب لا يمكن تحقيقه لموانع قانونية.وقال “الفايز” في تصريح تابعته “نـواة” ان طلب الجبوري المقدم للرئاسات الثلاث باصدار عفو خاص لوزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم , يحتاج الى تعديل لقانون العفو يسمح لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء والقضاء صلاحية اصدار عفو خاص”.

واضاف “الفايز” انه “من المستحيل الان دعوة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لهذا الغرض لكون المجلس معطل تماما”, مشيرا الى ان “دعوة الجبوري في الوقت الحالي مجرد دعاية انتخابية لكسب الاصوات من شريحة معينة”.

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