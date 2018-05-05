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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحديثي : العبادي يحث الناخب الكردي لعدم الاستجابة لابتزاز أحزاب كردستان

5 مايو, 2018 | 2:12 م - عدد القراءات: 26 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم السبت ، بمحاسبة أي حزب في كردستان بحال تورطه بارغام منتسبي القوات الأمنية والموظفين التصويت باتجاه معين.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي “سعد الحديثي” في بيان تابعه “الموقف العراقي” تتوارد أنباء عن وجود ضغوط يتعرض لها منتسبو القوات الأمنية وموظفو الدولة في إقليم كردستان من قبل أطراف في الأحزاب الحاكمة وتخويفهم بإنزال عقوبات بحقهم، كالنقل والفصل، وذلك لإرغامهم على التصويت باتجاه معين.

وأكد “الحديثي” أن هذه الإجراءات ان صحت فإنها مخالفة خطيرة للقوانين وان القائمين عليها سيتعرضون الى المساءلة القانونية، فواجب اجهزة الدولة ضمان نزاهة الانتخابات واحترام حرية و سرية اقتراع الناخبين، مضيفاً ندعو المواطنين إلى عدم الاكتراث لمثل هذه التهديدات واننا سنقف معهم ونساندهم في ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وحسب قناعة كل منهم.

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