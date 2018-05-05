البديري : شكوك تزوير الانتخابات ما زالت قائمة

2018/05/05 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…

اكد النائب علي البديري , السبت ، بان شكوك تزوير نتائج الانتخابات ما زالت قائمة لدى اغلب الكتل السياسية، مشيدا بقرار مفوضية الانتخابات بمطالبة المراكز الانتخابية في الخارج بإرسال النتائج الى بغداد لغرض التحقق منها.

وقال البديري في تصريح لوكالة / المعلومة / , ان “الشكوك بتزوير انتخابات ما زالت قائمة لدى اغلب الكتل السياسية خاصة في اقتراع الخارج بسبب عدم وجود مراقبين لأغلب الكتل السياسية في مراكز الاقتراع هناك”.

واضاف ان “تاكيد مفوضية الانتخابات على المركز الانتخابية بارسال نتائج التصويت الى بغداد قرار صائب وذلك للتحقق من شفافية ونزاهة النتائج” , مؤكدا ان “المفوضية لها الصلاحية الكاملة في حجب نتائج اي مركز انتخابي في حال قناعتها بوجود تزوير”.

وكان عضو مجلس المفوضين معن الهيتاوي اكد , انه سيتم التحقق من نتائج الاقتراع بإرسال نتائج الاقتراع إلى بغداد، ثم إعادتها إلى مراكز المفوضية في الخارج.انتهى 25م

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