السبت 5 أيار 2018 م (19 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


برلمانيون عن حزب الشعب الجمهوري التركي يطالبون بإطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش
2018/05/05 | 14:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- معتقل بشكل غير قانوني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانيون عن حزب الشعب الجمهوري التركي يطالبون بإطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانيون عن حزب الشعب الجمهوري التركي يطالبون بإطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عمليات بغداد: القبض على اثنين من مروجي المخدرات في العاصمة
⋙ العوادي : تحذر من اتخاذ امريكا من العراق منطلق لضرب محور المقاومة في المنطقة.
⋙ ديمقراطية الشيخ والملا والدينار!
⋙ بابل.. القبض على 13 مطلوبا بقضايا مختلفة
⋙ البديري : شكوك تزوير الانتخابات ما زالت قائمة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. هكذا احبط الحشد والاتحادية خطط داعش للعودة الى الحويجة
⋙ فيديو صادم لمعلمة تهين طالبة بطريقة غريبة!!
⋙ بالصور ..تعليمات المفوضية العليا للانتخابات حول آلية الاقتراع
الأكثر شيوعا