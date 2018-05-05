ديانا حداد ترد على شائعة موتها

2018/05/05 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد الى نفي الأخبار التي انتشرت عن وفاتها في الساعات الأخيرة، بعد ان طالتها شائعات الموت.

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