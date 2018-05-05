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نجوم العراق مستعدون لمقابلة نجوم محافظة النجف في حفل افتتاح ملعب جوهرة الفرات
2018/05/05 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع ابدى لاعبو منتخب نجوم العراق بكرة القدم استعدادهم لمباراة منتخب نجوم محافظة النجف الاشرف في حفل افتتاح ملعب جوهرة الفرات والتي ستقام في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت.

ونقل بيان لوزارة الشباب والرياضة عن اللاعب الدولي السابق وكابتن منتخب نجوم العراق اسماعيل محمد  قوله، ان مشاركة اللاعبين الدوليين السابقين في كرنفال افتتاح […]

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