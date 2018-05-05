مناورة بحرية ايرانية-عُمانية في مضيق هرمز

2018/05/05 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة …

أعلن مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد قدير نظامي، السبت، إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع سلطنة عمان في الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن المناورات مهمة جداً نظراً لسيطرة البلدين على مضيق هرمز ومكانتهما في الخليج.

وذكر نظامي في مؤتمر صحفي مشترك مع مساعد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة العماني حمد بن راشد البلوشي وتابعته وكالة/ المعلومة/ إن “القوة البحرية للجيش الايراني والحرس الثوري الإسلامي والشرطة الحدودية من جهة والقوة البحرية العمانية والشرطة من جهه اخرى ستشارك في هذه المناورات”.

واضاف، أنّ “هذه المناورات هامة جداً نظراً لسيطرة البلدين على مضيق هرمز ومكانتهما في الخليج، لافتاً إلى أنّ “هذا اللقاء بين البلدين يجري في إطار تعزيز العلاقات وأمن الخليح”.

وأشار العميد نظامي إلى أنّ “إيران وعُمان عقدتا 13 اجتماعاً عسكرياً مشتركاً في العقدين الماضيين واجتماع اليوم هو الرابع عشر، آملاً أنّ “نتمكن من تغيير الظروف التي تخيم على المنطقة”.

من جانبه، اعتبر بن راشد البلوشي أن “السبب الرئيسي للصراعات هو التفرقة في العالم الإسلامي، مؤكداً “ضرورة إيجاد تسوية لدول المنطقة والمسلمين وللخلافات من خلال الرجوع إلى طاولة الحوار والمباحثات”.انتهى/25

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