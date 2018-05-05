2018/05/05 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / انواء ذي قار: ننتظر مطراً غزيراً ودرجات الحرارة دخلت الاربعين

05/05/2018 15:46:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / ذي قار

توقعت هيئة الأنواء الجوية بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، سقوط الامطار في المحافظة خلال اليومين المقبلين مشيرة إلى أنه سيستمر لفترات متقطعة.

وقال مدير الهيئة علي طارق في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، أن "حالة عدم استقرار تؤثر على محافظة ذي قار ستؤدي إلى سقوط أمطار رعدية على فترات ما بين المتوسطة في مناطق مركز المحافظة وغزيرة في مناطق شمالي المحافظة"، لافتا إلى أن "سقوط الأمطار اليوم سيستمر إلى اليومين المقبلين بفترات متقطعة".

وبين أن "درجات الحرارة دخلت مرحلة الأربعين في المحافظة"، مشيرا إلى أن "درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الأحد من 41 إلى 42 درجة مئوية".

ت:ح.ك

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