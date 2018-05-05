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إخراج الدفعة الثالثة لمسلحي الفصائل السورية من ريف دمشق باتجاه مناطق الشمال
2018/05/05 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تجهيز 33 حافلة لنقل المئات

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