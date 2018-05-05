2018/05/05 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجهيز 33 حافلة لنقل المئات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخراج الدفعة الثالثة لمسلحي الفصائل السورية من ريف دمشق باتجاه مناطق الشمال) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخراج الدفعة الثالثة لمسلحي الفصائل السورية من ريف دمشق باتجاه مناطق الشمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).