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الداخلية الايرانية: من يعبر الحدود العراقية دون سمة دخول سيتعامل معه على اساس (اختراق حدودي)
2018/05/05 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران – واع اعرب العام لدائرة الحدود فيلمدير ا وزارة الداخلية الايرانية شهريار حيدري، اليوم السبت، عن لزوم استحصال الزائرين لمسيرة الاربعين لهذا العام سمات دخول العراق.

وقال حيدري في حديث صحافي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع) انه “لابد من استحصال الزائرين لمسيرة الاربعين لهذا العام سمات دخول العراق وأن الحكومة العراقية قررت عدم التسامح مع […]

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