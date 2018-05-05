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علماء يطورون مضاد لعلاج جميع لدغات الأفاعي
2018/05/05 | 16:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة طور علماء في مدرسة ليفربول للطب الاستوائي، مضاد للسموم يمكنهم من علاج لدغة جميع أنواع الثعابين، عن طريق مضادات اخرى من السموم المستخرجة من نوع مختلف تماما.

وحدد العلماء مضادات السموم المنتجة من إحدى أفاعي جنوب آسيا، وكذلك الأفاعي الأكثر خطورة في العالم.

وأثرت هذه مضادات السموم على مجموعة من الأنواع […]

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