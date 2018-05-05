بروجردي: روسيا لها دور كبير وبارز في كسر الإرهاب الدولي في سوريا

2018/05/05 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد علاء الدين بروجوردي، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، بعلاقات بلاده مع روسيا الاتحادية.

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