2018/05/05 | 16:08

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القضاء الامريكي يحكم على "كنساسي" لقتله "هنديا" بالرصاص

متابعة / سكاي برس

حكم القضاء الاميركي بالسجن مدى الحياة على أحد سكان كنساس بتهمة قتل مواطن هندي بالرصاص في وهو يهتف بهتافات عنصرية.

وكان آدم بورينتون اعترف بجريمته بعد الهجوم العنصري الذي ارتكبه عندما كان في حالة سكر في مطعم بأولاث، ضاحية كنساس سيتي، احدى مدن الولاية الواقعة في وسط الولايات المتحدة.

وأسفر الهجوم عن مقتل سرينيفاس كوشيبوتلا (32 عاما) واصابة صديقه ألوك مداساني، الهندي ايضا، بجروح، وكذلك رجل يدعى إيان غريلوت كان يحاول التدخل.

وحُكم على بورينتون (52 عاما) بالعقوبة القصوى عن جريمة القتل، وبعقوبتين بالسجن ل165 شهرا عن محاولتي قتل، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام.

وعلى المستوى الفدرالي، يواجه آدم بورينتون اتهامات بارتكاب جريمة عنصرية وانتهاك قانون الاسلحة النارية ما يعرضه لامكان الحكم عليه بالإعدام.



وهو يدفع ببراءته من هذه التهم الفدرالية.

وقالت ارملة الضحية سونايانا دومالا في تسجيل الفيديو بعد صدور الحكم ان زوجها كان مهاجرا “يحلم بمستقبل افضل”.

وكان كوشيبوتلا ومداساني مهندسي طيران يعملان لمصلحة شركة غارمن التي تصنع انظمة تحديد المواقع جي.بي.اس.



وقال مداساني انهما غالبا ما كانا يلتقيان في المطعم الذي وقع فيه الهجوم.

واوضح شهود ان بورينتون تلفظ بشتائم عنصرية وهتف “أخرج من بلادي”، ثم اطلق النار.

واعتُقل بعد ساعات في مطعم آخر تباهى فيه كما ذكرت صحيفة “كنساس سيتي ستار” المحلية بأنه قتل اشخاصا من اصول شرق اوسطية.

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