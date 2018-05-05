2018/05/05 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تويتر، أمس الجمعة، عن تعرض حسابات مستخدميها لحدوث ثغرة في نظام الحماية مما جعل "كثير" من كلمات سر المستخدمين مكشوفة، مما جعلها تحث المستخدمين على تغيير كلمات السر، وهناك عدة نصائح لاختيار كلمات سر قوية وصعبة على "الهاكرز"، وفقًا لوكالة رويترز.

- يجب أن تكون كلمة المرور الجديدة "معقدة"، بمعنى أنه لا يمكن تخمينها بسهولة، عكس الكلمات الشائعة في القاموس، وبعد أن تستقر على إحداها، امزجها مع أرقام وعلامات الترقيم.

- ابتعد عن استخدام كلمات من اسمك أو اسم عائلتك والأماكن التي تحبها أو المكان الذي تسكن به، لأن هذه الكلمات هي أول من يفكر فيها الهاكر.

- تجنب إعادة استخدام كلمة المرور نفسها مع حسابات أخرى متعددة.

- قُم بزيادة طول الكلمة لتتجاوز 8 حروف.

- لاتقم باستخدام أحرف متقاربة على الكيبورد ككتابة asdfgh وإنّما اجعل كلمتك بعيدة كل البعد عن سهولة التخمين ولا تجعلها تقليدية مثل 12345 أو qwert.

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