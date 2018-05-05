الجبهة التركمانية: طالبنا بغداد بتحصيص مراقبين دوليين في كركوك للحافظ على نزاهة الانتخابات

2018/05/05 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشف مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك، محمد سمعان، اليوم السبت، عن مفاتحة مفوضية الانتخابات في بغداد للاسراع بالموافقة على تخصيص مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات المقبلة.وقال سمعان في تصريح لـ"الغد برس"، ان "كركوك هي المحافظة الوحيدة التي لم يتم تخصص لها مراقبين دوليين للحافظ على نزاهة الانتخابات"، مبينا ان "الخلل في مفوضية كركوك التي عليها الكثير من الملاحظات".

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واضاف ان "الجبهة قامت بمفاتحة المفوضية العليا المستقلة الانتخابات في بغداد من اجل الاسراع بالموافقة على تخصيص مراقبين دوليين كباقي المحافظات الاخرى"، لافتا الى انهم "لم يستلموا الرد حتى هذه اللحظة".واوضح سمعان انهم "كجبهة تركمانية لديهم في المفوضية العليا المستقلة في بغداد مفوض، ولكنه لا يملك اي حق للتصويت"، مشيرا الى انه "رغم وجود مراقبين محليين للكيانات السياسية الا ان تواجدهم ضروري جدا للشفافية ونزاهة الانتخابات في هذه المحافظة التي يحتدم فيها الصراع الانتخابي بين القوميات والمكونات".

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