ميراني يكشف عن كتلة

2018/05/05 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني يوم السبت عن كتلة كوردية لم يسمها "ارتمت بأحضان بغداد"، وحالت دون عدم مشاركة باقي الكتل الكوردستانية في الانتخابات التشريعية العراقية المقرر اجراؤها يوم 12 من الشهر الجاري.

وقال ميراني في كلمة له خلال الترويج لقائمة الديمقراطي الكوردستاني الانتخابية اليوم في قضاء "دبرنديخان" التابع لمحافظة السليمانية، إنه "كنّا نريد مقاطعة هذه الانتخابات، ولكنّ قائمة كوردية ارتمت بأحضان بغداد في الوقت الذي اردنا فيه المقاطعة".

وشدد على ضرورة وحدة الصف ببين الجهات والاطراف السياسية في اقليم كوردستان بعد الانتخابات، منوها الى انه في اطار الدستور العراقي "سنحافظ" على حقوق الشعب الكوردستاني في بغداد.

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