2018/05/05 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو : طالباني من ابرز الفاسدين الذي وقفت ضدهم "زيباري" و "نجم الدين كريم") نشر أولاً على موقع (بغداد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو : طالباني من ابرز الفاسدين الذي وقفت ضدهم "زيباري" و "نجم الدين كريم") نشر أولاً على موقع (بغداد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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