أسامة النجيفي: لا يوجد طريق في اخذ الحقوق الا من خلال الانتخابات والناخب الموصلي يعرف ذلك

2018/05/05 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس الجمهورية، رئيس تحالف القرار العراقي اسامة النجيفي، أنه لا يوجد طريق في اخذ الحقوق الا من خلال

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