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أسامة النجيفي: لا يوجد طريق في اخذ الحقوق الا من خلال الانتخابات والناخب الموصلي يعرف ذلك
2018/05/05 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد نائب رئيس الجمهورية، رئيس تحالف القرار العراقي اسامة النجيفي، أنه لا يوجد طريق في اخذ الحقوق الا من خلال

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