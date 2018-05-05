السبت 5 أيار 2018 م (19 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


نادي السماوة يشكر إدارة نادي الكهرباء ويكتفي بالإعتذار والبيان الذي تم إصداره
2018/05/05 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيسية | أخبار عاجلة

نادي السماوة يشكر إدارة نادي الكهرباء ويكتفي بالإعتذار والبيان الذي تم إصداره

الوقت : مايو 5, 2018 | 2:43 م [post-views]

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي السماوة يشكر إدارة نادي الكهرباء ويكتفي بالإعتذار والبيان الذي تم إصداره) نشر أولاً على موقع (سبورت كرام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي السماوة يشكر إدارة نادي الكهرباء ويكتفي بالإعتذار والبيان الذي تم إصداره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبورت كرام).


كامل التفاصيل في: سبورت كرام ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ كاثرين زيتا جونز لبطولة أول مسلسل كبير لفيسبوك
⋙ حظر دخول 140 طن من البطاطا المصرية إلى الأسواق الروسية
⋙ #عبدالرحمن مطر - الإبادة الجماعية المنظمة في سوريا: المحرقة الأسدية
⋙ مصدر نيابي: 5 مليون مواطن لم يستلم البطاقة الانتخابية
⋙ اطلاق أول مركبة فضاء للتنقيب في أعماق المريخ
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو : طالباني من ابرز الفاسدين الذي وقفت ضدهم "زيباري" و "نجم الدين كريم"
⋙ بالفيديو : فتاة من الكرادة رئيسة عصابة مخدرات ودعارة!!!
⋙ بالصور ..تعليمات المفوضية العليا للانتخابات حول آلية الاقتراع
الأكثر شيوعا