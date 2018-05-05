رئيس اتحاد الكرة يتكفل بعلاج دارا محمد

2018/05/05 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تكفل رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، اليوم السبت، بعلاج لاعب المنتتخب الوطني السابق دارا محمد.

وقال مسعود لـ"الغد برس"، "اتكفل شخصيا بعلاج دارا محمد لانه لاعب مثل الكرة العراقية".

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واضاف "ساتواصل مع اللاعب لغرض تنظيم الامر واللقاء به"، مبينا ان "الواجب هو رعاية جميع اللاعبين الدوليين السابقين والحاليين".

وكانت هناك مطالبات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجماهير الرياضية للتكفل بعلاج اللاعب دارا محمد من قبل المؤسسات الرياضية.

يشار الى ان اللاعب دارا محمد مثل المنتخبات الوطنية لمواسم عديدة فضلاً عن تمثيله لاندية عراقية ابرزها الزوراء والجوية.

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