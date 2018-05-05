قبل أمتار من النهاية …لماذا رونالدو أفضل من ميسي ومحمد صلاح ؟

2018/05/05 | 16:10

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هاي كورة_ كل المؤشرات تؤكد تنافس ثلاثي كبير بين ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ومحمد صلاح نجم ليفربول على الجوائز الفردية هذا الموسم .

رونالدو سجل 42 هدف في 41 مباراة مع ريال مدريد في حين صلاح سجل 42 هدف في 49 مباراة بينما ميسي سجل 43 هدفا في 51 مباراة .

منذ بداية 2018 رونالدو سجل 28 هدفا في 21 مباراة بينما ميسي سجل 24 هدفا في 26 مباراة حين سجل محمد صلاح 21 هدفا في 21 مباراة .

من كل هذه الأرقام رونالدو يتفوق من حيث معدل التهديف في أقل عدد مباريات وإن كان البعض سيذهب لأن رونالدو إرتاح كثيرا في الكثير من المباريات وهذا يجعله في كامل عافيته ولايزال الصراع مستمرا ؟

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