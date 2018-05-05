2018/05/05 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر يستضيف ملعب "كامب نو" مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو مساء الغد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

المباراة لن تؤثر كثيرًا على مسار الدوري، فبرشلونة حسم اللقب بصورة رسمية كما ضمن ريال مدريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت التقارير الصحفية الإسبانية كشفت عن التشكيل المتوقع لبرشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو.



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أصحاب الأرض يرغبون في تقديم مباراة جيدة تكريمًا لأندريس إنييستا، قائد الفريق، والذي يخوض آخر كلاسيكو له ولذلك سيلعب بتشكيل كامل بعد عودة المصابين.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى مارك أندريه تير شتيجن الدفاع جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - سيرجي روبيرتو الوسط سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - فيليب كوتينيو - أندريس إنييستا الهجوم ليونيل ميسي - لويس سواريز أما بالنسبة لريال مدريد، فرغم أن التوقعات تؤكد رغبة زيدان في إراحة عدد من النجوم إلا أنّه يبدو وكأنه سيلعب بالقوة الضاربة مع تغييرات طفيفة في تشكيل الفريق، وذلك بعدما صرح في المؤتمر الصحفي برفضه تطبيق المداورة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق كالأتي:

حراسة المرمى كيلور نافاس الدفاع مارسيلو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ناتشو هيرنانديز الوسط كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس - إيسكو الهجوم كريستيانو رونالدو - كريم بنزيما

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