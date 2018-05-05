مسؤول محلي بديالى: جهات متنفذة انفقت ملياري دينار من مال الدولة كدعاية انتخابية

2018/05/05 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت، عن قيام "جهات متنفذة" بانفاق اكثر من ملياري دينار من مال الدولة بمشاريع كـ"دعاية انتخابية"، فيما دعا الى سنّ قوانين تمنع المباشرة بأي مشاريع قبل الانتخابات.واضاف التميمي، أن "مال الدولة في ديالى جرى تسييسه للاسف وأصبح اداة لكسب اصوات الناخبين في انتخابات ايار الجاري"، مؤكدا أن "مجلس المقدادية، وهو اعلى جهة رقابية في القضاء، تفاجئ باقامة مشاريع خدمية في بعض مناطق القضاء دون علمه وكأنه غير موجود في الخارطة الادارية".

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