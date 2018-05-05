2018/05/05 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر نيابي: 5 مليون مواطن لم يستلم البطاقة الانتخابية

بغداد/..



أفاد مصدر نيابي، اليوم السبت، بان أكثر من 5 ملايين بطاقة انتخابية لم يستلمها المواطنون من مفوضية الانتخابات.

وقال المصدر، لـ"عين العراق نيوز"، ان "مفوضية الانتخابات ومنذ اعلان بدء توزيع البطاقات الانتخابية واجهتها مشاكل كثيرة، ومن ابرزها قلة الوافدين والمقبلين على استلام البطاقة"، مبينا ان "الاجراء الأخير الذي اصدرته المفوضية بشأن سريان صلاحية البطاقة السابقة، حدث بسبب عدم مجيء المواطنين واستلام الجديد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "اكثر من 5 ملايين بطاقة انتخابية لم يستملها مستحقيها"، مشيرا الى ان "بعض الاحزاب تتربص بهذه البطاقة لغرض التزوير والحصول على اصوات اكثر من خلال هذه البطاقات".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، تجاوز عدد الناخبين المحدثين لبطاقتهم الانتخابية الـ50 بالمئة، مشيرة إلى أن الأحد سيكون الموعد النهائي لاستلام البطاقة.



وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني لوسائل إعلام محلية، أن "نسبة الناخبين المحدثين لبطاقتهم الانتخابية بلغت الـ 50 % في عموم العراق"، مبينا ان "75% من مجمل المحدثين استلموا بطاقاتهم الانتخابية"، لافتا إلى أن "الأحد 6 أيار 2018 أخر موعد لاستلام البطاقة البايومترية في عموم البلاد".



وتابع أن "أعداد المراقبين الدوليين مازال قليلا ما اضطر المفوضية لتوزيعهم على مراكز مختارة بدقة للاستفادة من خبراتهم".



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