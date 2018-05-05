عبدالرحمن مطر - الإبادة الجماعية المنظمة في سوريا: المحرقة الأسدية

2018/05/05 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرحمن_مطر تتحدث الوقائع في سورية عن نفسها: سلسلة المذابح المتواصلة التي لم تنقطع منذ قرابة سبع سنوات حتى اليوم، العمليات العسكرية التي ينفذها النظام الأسدي وحلفاؤه الروس والإيرانيون، عبر الجو والبر، باستخدام مختلف الأسلحة التدميرية التي تطال المدنيين بوجه خاص، في القرى والبلدات وأماكن النزوح.كما لجأ النظام إلى اختراع مقذوفات بدائية لكنها شديدة الانفجار، وأثرها غير محدود، مثل البراميل والأنابيب المتفجرة......

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