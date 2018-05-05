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حظر دخول 140 طن من البطاطا المصرية إلى الأسواق الروسية
2018/05/05 | 16:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

منعت هيئة الرقابة الروسية، دخول شحنة تزن 140 طنا من البطاطس المصرية المصابة، إلى البلاد، بعد وصولها لميناء نوفوروسيسك الروسي.

 وأوضحت الرقابة الروسية، أنه تم العثور على البطاطس المصابة في ميناء نوفوروسيسك البحري، بعد أن وصلت من مصر على متن السفينة “آسياتيك آسلاند”، وجرى حجزها في الحجر الصحي وعثر بداخلها على حشرة […]

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